У засудженого Гарві Вайнштейна виявили коронавірус

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Що робитимуть з засудженим на 23 роки за сексуальні напади Вайнштейна наразі невідомо.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 березня, іноземні ЗМІ повідомили, що колишній кінопродюсер Гарві Вайнштейн, який відбуває покарання у в'язниці за сексуальні напади та зґвалтування, хворий на корона вірус. Як відомо, 68-річний Гарві поміщений у виправний ізолятор в Венде.
Майкл Пауерс, президент благодійної асоціації співробітників виправних установ і поліції штату Нью-Йорк, заявив, що результати тесту стали відомі у неділю вранці, 22 березня. За його словами, він стурбований таким ходом подій, адже працівники в’язниць не мають належного захисного обладнання.
Нагадаємо, Гарві Вайнштейна засудили 11 березня до 23 років позбавлення волі за сексуальні напади на колишню асистентку Мімі Хейлі та зґвалтування актриси Джессіки Манн. Після винесення вироку Вайнштейн проводив час у лікарні Бельве на Манхеттені через проблеми із серцем. У засудженого є й інші медичні проблеми, зокрема діабет та підвищений артеріальний тиск.
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