Мережа «АТБ» попередила про підняття цін на популярні товари

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Супермаркети «АТБ» підняли ціни на продукти, на які раптово виріс попит на тлі карантину. Свою позицію вони пояснили.
Новину передає «Преса України».
У прес-релізі компанії «АТБ» повідомили, що у зв’язку з карантином клієнти супермаркетів можуть зіткнутись з підвищенням цін на продукти та товари першої необхідності. Картопля, капуста, цибуля, морква подорожчали на 35-128%, цукор на 8%, макаронні вироби на 9,5%, пшенична крупа на 11%, гречка на 51%, борошно - 5%, яйця - 6%.
Представники «АТБ» наголосили, що ці заходи є вимушені. Причина такого ходу подій – різке зростання закупівельних цін від постачальників. Також наголошується, що ціни зросли для всіх операторів українського ринку роздрібної торгівлі.
Про те, що ціни у супермаркетах України зросли, повідомляють й самі українці, обурені складною ситуацією. Інтернет-спільнота назвала підняття цін нелогічним на тлі безробіття та навіть вимушених черг до магазину.
Тим часом постачальники нагадали, що через карантин та обмеження виникли проблеми з кількістю працівників, транспортом і так далі.
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