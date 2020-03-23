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Мережа «АТБ» попередила про підняття цін на популярні товари

Аня Мартинюк 23 березня 2020, 11:06
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Мережа «АТБ» попередила про підняття цін на популярні товари

Супермаркети «АТБ» підняли ціни на продукти, на які раптово виріс попит на тлі карантину. Свою позицію вони пояснили.

Новину передає «Преса України». 

У прес-релізі компанії «АТБ» повідомили, що у зв’язку з карантином клієнти супермаркетів можуть зіткнутись з підвищенням цін на продукти та товари першої необхідності. Картопля, капуста, цибуля, морква подорожчали на 35-128%, цукор на 8%, макаронні вироби на 9,5%, пшенична крупа на 11%, гречка на 51%, борошно - 5%, яйця - 6%.

Представники «АТБ» наголосили, що ці заходи є вимушені. Причина такого ходу подій – різке зростання закупівельних цін від постачальників. Також наголошується, що ціни зросли для всіх операторів українського ринку роздрібної торгівлі.

Про те, що ціни у супермаркетах України зросли, повідомляють й самі українці, обурені складною ситуацією. Інтернет-спільнота назвала підняття цін нелогічним на тлі безробіття та навіть вимушених черг до магазину.

Тим часом постачальники нагадали, що через карантин та обмеження виникли проблеми з кількістю працівників, транспортом і так далі. 

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