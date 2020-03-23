Дубілет показав, як бюджетні кошти перекочовують до чиновників

Аня Мартинюк 23 березня 2020, 10:32

Дмитро Дубілет звернув увагу на те, що останні 13 років з держбюджету кошти виділялись більше чиновникам і менше медицині.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 березня, колишній міністр Дмитро Дубілет повідомив у соцмережі, що 8 років тому витрати на медицину у держбюджеті перевищували витрати на чиновників. Однак в останні роки ситуація змінилась.

«Візьмемо для порівняння 2011 і 2019 роки. Вони між собою схожі тим, що видаткова частина бюджету в ці роки була приблизно однакова — $52 млрд і $53 млрд відповідно (для зручності всі суми приведено до доларів через середній курс НБУ відповідного року)», - зазначив він.

Так, на державні функції виділялося близько 11% бюджету, тобто $5.7 млрд на 2011 та 2019 роки.

«А ось на медицину витрати впали з 12% до 9% (з $6.1 млрд до $5 млрд). Виходить, за ці роки видатки на медицину впали майже на 20%. На всяк випадок уточню, що мова йде про зведений бюджет», - додав він.

Динаміку витрат за останні 13 років Дубілет представив на графіку в телеграм-канале.