Лукашенко вирішив не повертати громадян Білорусі з-за кордону

Аня Мартинюк 23 березня 2020, 09:55

Олександр Лукашенко попередив, що білоруси, які покинули батьківщину, можуть не сподіватись, що держава докладатиме зусиль для їх повернення на тлі коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що громадян Білорусі, які виїхали за кордон, не будуть евакуювати на тлі поширення коронавірусу.

«Ми вже гамором кричимо: не їдьте за кордон, побудьте вдома. Ні, все одно пруть за цю межу. Тим, хто виїхав після наших попереджень - ніяких чартерів. Нехай там і сидять, якщо туди виїхали. Я розумію, бувають випадки, коли треба виїхати, вирішити якісь питання. Але це поодинокі. Їх майже немає. З МЗС нехай погоджують, виїжджають, тоді ми будемо за них відповідати», - пояснив Лукашенко.

Лідер Білорусі також прокоментував наявність у деяких громадян карти поляка. За його словами, якщо у людей виникло бажання їхати у Польщу, то вони там і мають залишитися.

«Бродят-ходять туди-сюди, а ми їх зустрічаємо і всіх перевіряємо. Треба дати команду прикордонникам: хочеш піти в Польщу - пішов туди і сиди там. Треба по-людськи людей попередити: ніякого виїзду за кордон. Поїхав - будеш там сидіти, поки не закінчиться ця пандемія», - заявив він.

Раніше МЗС Білорусі повідомляло, що за останні декілька діб країну покинуло близько 11 000 громадян.