Мадонна назвала коронавірус жахливим і прекрасним

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61-річна Мадонна зняла відео з ванни. Співачка поділилась думками з приводу пандемії коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Американська популярна співачка Мадонна поділилась зі своїми прихильниками новим відеозверненням. Так, вона знялась голою у ванні, де розповіла про коронавірус. 61-річна артистка назвала вірус і жахливим і прекрасним.
До слова, відео вона назвала «Ні-дискримінації-COVID-19!!».
«COVID-19 не турбує те, наскільки ти багатий, наскільки ти знаменитий, наскільки ти смішний або розумний, де ти живеш, скільки тобі років, які історії ти можеш розповісти. Він - великий зрівнювач. І те, що робить його таким жахливим, робить його таким великим. Жахливо, що він зрівняв нас багато в чому. Що чудово - він зрівняв нас багато в чому», - йшлось у її відео.
Також співачка додала, що наразі усі перебувають в одному човні, й якщо він піде на дно, то з усіма.
08:42: Частину лікарів переведуть на погодинну оплату - Ємець
08:10: На тлі карантину пенсіонерам доплатять 1000 грн – Аваков
07:27: Київ б’є рекорди за кількістю хворих на коронавірус – МОЗ
18:02: У Мережі показали, як вигулювати собаку під час карантину
17:36: НБУ лобіює відновлення діяльності ломбардів, обмінників, МФО
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