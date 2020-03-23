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Мадонна назвала коронавірус жахливим і прекрасним

Аня Мартинюк 23 березня 2020, 09:21
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Мадонна назвала коронавірус жахливим і прекрасним

61-річна Мадонна зняла відео з ванни. Співачка поділилась думками з приводу пандемії коронавірусу.

Новину передає «Преса України». 

Американська популярна співачка Мадонна поділилась зі своїми прихильниками новим відеозверненням. Так, вона знялась голою у ванні, де розповіла про коронавірус. 61-річна артистка назвала вірус і жахливим і прекрасним.

До слова, відео вона назвала «Ні-дискримінації-COVID-19!!».

«COVID-19 не турбує те, наскільки ти багатий, наскільки ти знаменитий, наскільки ти смішний або розумний, де ти живеш, скільки тобі років, які історії ти можеш розповісти. Він - великий зрівнювач. І те, що робить його таким жахливим, робить його таким великим. Жахливо, що він зрівняв нас багато в чому. Що чудово - він зрівняв нас багато в чому», - йшлось у її відео.

Також співачка додала, що наразі усі перебувають в одному човні, й якщо він піде на дно, то з усіма.

 

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