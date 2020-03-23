Частину лікарів переведуть на погодинну оплату - Ємець

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Ілля Ємець повідомив, що цього тижня Кабмін прийме постанову про погодинну оплату праці лікарям, які залучені до боротьби з китайським вірусом.
Новину передає «Преса України».
25 березня Кабмін збирається прийняти постанову стосовно зміни системи нарахування зарплати лікарям, які залучені до боротьби з коронавірусом. Про це заявив міністр охорони здоров’я Ілля Ємець.
«Якщо ми під час епідемії зробимо [зміни в системі оплати праці] для санітарного лікаря, для працівника "швидкої допомоги", для анестезіолога-реаніматолога в відділенні, де буде ця інфекція, то різні будуть підходи до системи оплати. І це можна зробити з трьох джерел фінансування. Але якщо ми приймемо постанову - і вона повинна вийти в середу - [буде] погодинна оплата. Я думаю, це буде не просто стимул, а порятунок для тих людей, які, незважаючи на небезпеку, працюватимуть», - пояснив він.
Як повідомлялось раніше, голова МОЗ виступив зі зверненням. Так, він закликав українців захищати лікарів, які перебувають в епіцентрі хвороби. Ємець закликав українців бути ввічливими, дисциплінованими та виконувати усі рекомендації щодо протидії поширенню вірусу.
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