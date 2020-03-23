На тлі карантину пенсіонерам доплатять 1000 грн – Аваков

Аня Мартинюк 23 березня 2020, 08:10

Арсен Аваков заявив, що українцям скоро не вистачатиме грошей, але він запевнив, що держава теж бідна. Так, міністр розповів, як влада планує виходити з цієї ситуації.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 березня, міністр МВС Арсен Аваков повідомив у соцмережі, що більшість українців не мають істотних фінансових накопичень. Крім того, багато підприємств перестали працювати, тому очевидно, що залишитися без фінансів – це страх багатьох людей.

«В уряді, разом з Прем'єром і Президентом - ми активно обговорюємо цю проблему і - переконаний, буде швидке рішення. Ні, не так, як при комунізмі - кожному за потребами .., ми, на жаль занадто бідні - як країна для цього - але без коштів для існування не повинен залишитися в цей кризовий час жодна людина!» - зазначив він.

За його словами, президент запропонував доплатити 1000 грн пенсіонерам. В свою чергу Аваков пропонує ввести спеціальні виплати з державного бюджету - як кризовий забезпечення по вимушеному безробіттю. Аваков вважає, що 2500 -3000 грн в місяць повинно вистачити.

«Міра №2. На час карантину передбачити пільги по ряду комунальних платежів до 50% -75%. Міра № 3. На державному рівні, на час карантину, зупинити нарахування %% ставок за категоріями кредитів для приватних осіб - домовившись з банками-кредиторами в рамках механізму можливого компенсаторного регулювання фіскального навантаження», - додав він.

Також Аваков закликав заборонити звільнення працівників або відправку їх в неоплачувані відпустки. За словами Авакова, держава наразі повинна витратити мінімум 200 мільярдів на вирішення нагальних проблем, а також взяти допомогу у МВФ.