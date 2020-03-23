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На жаль, кількість хворих на коронавірус в Україні росте. У Київській області найбільше хворих – 34 особи.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Міністерства охорони здоров’я повідомили, що в Україні наразі 73 хворих на корона вірусу. Мова йде про дані, станом на 22:30 22 березня. На жаль, з цієї кількості 3 летальні випадки. Ще один пацієнт одужав.
«За добу виявлено 26 нових випадків. Наразі коронавірусну хворобу виявлено у:
Дніпропетровська область — 2;
Донецька область — 1;
Житомирська область — 2 (1 летальний);
Івано-Франківська область — 5 (1 летальний), з яких 3 за останню добу;
Київ — 29 (з них 20 виявлено за останню добу);
Київська область — 5, з яких 1 за останню добу;
Львівська область — 2, з яких 1 за останню добу;
Тернопільська область — 1;
Чернівецька область — 25 (1 летальний);
Черкаська — 1 підтверджений за останню добу», - йдеться у повідомленні.
Раніше президент України Володимир Зеленський запевняв, що в країну прибудуть усі необхідні медичні засоби.
08:10: На тлі карантину пенсіонерам доплатять 1000 грн – Аваков
07:27: Київ б’є рекорди за кількістю хворих на коронавірус – МОЗ
18:02: У Мережі показали, як вигулювати собаку під час карантину
17:36: НБУ лобіює відновлення діяльності ломбардів, обмінників, МФО
16:08: Українцям запропонували замовити набори «для виживання»
15:33: В Україні студентів-медиків залучать для допомоги лікарям
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