Київ б’є рекорди за кількістю хворих на коронавірус – МОЗ

Аня Мартинюк 23 березня 2020, 07:27

На жаль, кількість хворих на коронавірус в Україні росте. У Київській області найбільше хворих – 34 особи.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Міністерства охорони здоров’я повідомили, що в Україні наразі 73 хворих на корона вірусу. Мова йде про дані, станом на 22:30 22 березня. На жаль, з цієї кількості 3 летальні випадки. Ще один пацієнт одужав.

«За добу виявлено 26 нових випадків. Наразі коронавірусну хворобу виявлено у:

Дніпропетровська область — 2;

Донецька область — 1;

Житомирська область — 2 (1 летальний);

Івано-Франківська область — 5 (1 летальний), з яких 3 за останню добу;

Київ — 29 (з них 20 виявлено за останню добу);

Київська область — 5, з яких 1 за останню добу;

Львівська область — 2, з яких 1 за останню добу;

Тернопільська область — 1;

Чернівецька область — 25 (1 летальний);

Черкаська — 1 підтверджений за останню добу», - йдеться у повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський запевняв, що в країну прибудуть усі необхідні медичні засоби.