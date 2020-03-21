У Мережі показали, як вигулювати собаку під час карантину

Аня Мартинюк 21 березня 2020, 18:02

Короткий ролик про необхідність залишатися вдома на час карантину та вигулювання собаки став шалено популярним у Мережі.

Новину передає «Преса України».

Оскільки велика частина світу опинилась в повній або частковій ізоляції через пандемію коронавірусу, багато людей не знають, як гуляти на свіжому повітрі разом зі своїм псом. Тому користувач соцмережі Фейсбук Vakis Demetriou записав ролик, на якому показано, що для вигулу домашнього улюбленця не обов’язково виходити з дому.

Так, перебуваючи на Кіпрі, він показав, як за допомогою дрону можна безпечно вигуляти пса. За короткий час відео стало вірусним.

«Карантин, 5 день. Будьте в безпеці вдома, але не забувайте про щастя собаки», - так підписав відео автор.