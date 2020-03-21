НБУ лобіює відновлення діяльності ломбардів, обмінників, МФО

Аня Мартинюк 21 березня 2020, 17:36

У Нацбанку запропонували Кабміну дозволити пунктам обміну валют, фінансовим компаніям, кредитним спілкам та ломбардам працювати.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 березня, у прес-службі НБУ повідомили про звернення регулятора до Кабміну з пропозицією дозволити усім небанківським фінансовим установам працювати під час карантину.

«Сьогодні важливо, щоб українці мали доступ до всіх фінансових послуг. Обмін валют, переказ коштів, отримання невеликих кредитів – ці послуги потрібні українцям», - йдеться у повідомленні.

В Нацбанку нагадали, що заборона роботи підприємств, які приймають відвідувачів, не торкнулась банків та страхових компанії. Проте поширюється на такі небанківські установи, як пункти обміну валют, фінансові компанії, кредитні спілки, ломбарди.

«Сподіваємось, що Уряд внесе відповідні зміни. Це дозволить забезпечити безперебійність надання фінпослуг всім громадянам», - відзначили у прес-службі.