Туреччина закрила авіасполучення з 46 країнами

Аня Мартинюк 21 березня 2020, 17:06

Україна також опинилась у списку.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 березня, стало відомо, що Туреччина прийняла рішення закрити авіасполучення з 46 країнами. Україна увійшла в цей список. Причина такого ходу подій – спалах коронавірусу у світі.

Відомо, що авіасполучення припинено від сьогодні з 16:00 за Києвом.

Турецьке видання Anadolu, яке посилається на дані Міністерства транспорту та інфраструктури Туреччини, зазначає, що наразі в країні підтверджено 670 випадків Covid-19. На жаль, не обійшлось без летальних випадків. Таких дев’ять.