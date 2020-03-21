Туреччина закрила авіасполучення з 46 країнами

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Україна також опинилась у списку.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 березня, стало відомо, що Туреччина прийняла рішення закрити авіасполучення з 46 країнами. Україна увійшла в цей список. Причина такого ходу подій – спалах коронавірусу у світі.
Відомо, що авіасполучення припинено від сьогодні з 16:00 за Києвом.
Турецьке видання Anadolu, яке посилається на дані Міністерства транспорту та інфраструктури Туреччини, зазначає, що наразі в країні підтверджено 670 випадків Covid-19. На жаль, не обійшлось без летальних випадків. Таких дев’ять.
18:02: У Мережі показали, як вигулювати собаку під час карантину
17:36: НБУ лобіює відновлення діяльності ломбардів, обмінників, МФО
16:08: Українцям запропонували замовити набори «для виживання»
15:33: В Україні студентів-медиків залучать для допомоги лікарям
14:54: Евакуйований з Польщі молодий українець обурив Мережу небажанням самоізолюватися
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