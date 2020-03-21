У Криму зафіксували перший випадок коронавірусу

Аня Мартинюк 21 березня 2020, 16:46

Сергій Аксьонов повідомив, що Криму виявили першого хворого на коронавірус. Інфікований прибув на півострів з Франції.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 березня, російське видання «РИА Крым» повідомило, що на анексованому півострові зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Відповідну заяву зробив так званий голова Республіки Сергій Аксьонов.

За його словами, житель Криму прибув з Франції й нікого не повідомив, що був у країнах, де поширюється вірус.

«Пацієнт отримує необхідне лікування відповідно до чинного протоколом Міністерства охорони здоров'я. Стан хворого середнього ступеня тяжкості», - зазначив Аксьонов.

Він також запевнив, що ситуація під контролем й пацієнт поміщений «в окремий бокс» медзакладу.