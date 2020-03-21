Українцям запропонували замовити набори «для виживання»

Аня Мартинюк 21 березня 2020, 16:08

Пілотний проект запропонували «Нова Пошта», Rozetka та АТБ. Не виходячи з дому, українці зможуть придбати набори товарів першої необхідності.

Новину передає «Преса України».

Компанії «Нова Пошта», Rozetka та АТБ на тлі пандемії коронавірусу запустили нову послугу. Українцям запропонували купувати набори продуктів. Наразі є три варіанти на вибір: набір за 408 гривень, набір за 510 гривень та набір за 714 гривень.

У набори входить різна кількість приблизно однакових продуктів та товарів. Мова йде про туалетний папір, фрукти, овочі, бакалію, молочні продукти та інше. Однак українцям також треба буде заплатити за доставку додому. Це буде коштувати 60-75 грн.

Наразі послуга працює як пілотний проект в Дніпропетровській області. Якщо проект стане успішним, його перенесуть на решту території України.

«З введенням карантину держава наполегливо рекомендує українцям залишатися вдома. Людям важко: все знаходяться в умовах обмеженого пересування. Ми маємо розвинену інфраструктуру і потужну кур'єрську доставку, щоб допомогти придбати необхідні продукти. Зараз чекаємо внесення змін до законодавчих актів, після чого відразу почнемо доставляти і ліки, адже саме ця задача була нам поставлена президентом», - прокоментував СЕО «Нової пошти» Олександр Бульба.