В Україні студентів-медиків залучать для допомоги лікарям

Аня Мартинюк 21 березня 2020, 15:33

Віктор Ляшко заявив, що наразі розглядається питання залучення студентів та інтернів для допомоги лікарям.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 березня, стало відомо, що на тлі пандемії корона вірусу Міністерство охорони здоров'я вирішило залучати для допомоги медикам студентів. Мова йде про студентів старших курсів медичних вузів та інтернів.

Відповідну заяву зробив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, виступаючи в ефірі шоу Савіка Шустера «Свобода слова». Він уточнив, що наразі така можливість розглядається. За словами Ляшка, студентів планують брати 5 та 6 курсів.

«Зараз відпрацьовується можливість залучення додатково, щоб посилити медиків, студентів 5-6 курсів, а також інтернів, які зараз знаходяться на карантині, і ми будемо вживати заходів для того, щоб залучити їх на допомогу лікарям», - пояснив він.