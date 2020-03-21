Евакуйований з Польщі молодий українець обурив Мережу небажанням самоізолюватися

Аня Мартинюк 21 березня 2020, 14:54

Чоловік заявив, що обмежувати себе ні в чому не збирається, адже наразі у зоні ризику літні люди.

Новину передає «Преса України».

Громадянин України, який 20 березня був евакуйований з Перемишля, Польща, заявив журналістам, що не збирається самоізолюватися. За його словами, обмежувати він себе не буде, оскільки коронавірус – це проблема літніх людей.

Уривок інтерв’ю на своїй сторінці у соцмережі поширив політолог Юрій Романенко.

«Дивіться на цього мудака. Ось так виглядають вбивці. Це продукт 29 років деформації нашого суспільства, в якому нормально вважати, що можна розносити вірус, який вбиває людей похилого віку (до речі, це помилка, що тільки людей похилого віку), а ти при цьому ні до чого…Не дивно, що це суспільство вмирає. Його вбиває поху*зм, вульгальний матеріалізм і безвідповідальність. Сподіваюся, малолітнього дебіла знайдуть і оштрафують за всією суворістю нових законів», - прокоментував ролик Романенко.

До слова, раніше стало відомо, що українці, яких евакуювали з Польщі до Львова, вирішили скористатися моментом та прогулятися містом, щоб попити кави. Як відомо, 20 березня, з Перемишля прибуло 5 потягів з 500-800 пасажирами.