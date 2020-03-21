Аваков закликав українців погодитися на тотальний карантин

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Міністр МВС роз’яснив, що означатиме «тотальний карантин» для українців. Він також зауважив, що влада цей варіант розглядає.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 березня, міністр МВС Арсен Аваков оприлюднив у соцмережі чималий пост. Присвячений він пандемії коронавірусу. За словами Авакова, ситуація буде змінюватися, однак потрібен час.
Тому він пропонує не боятися, не панікувати та погодитися на «тотальний повний карантин».
«І тому - ТОТАЛЬНИЙ ПОВНИЙ КАРАНТИН - моя позиція, про яку хочу просити кожного з Вас і буду наполягати на ньому, згідно з моїми повноваженнями в органах влади. На даний момент в країні повинен працювати тільки критично необхідні суб'єкти господарювання, незалежно від форм власності!» - заявив він.
За його словами, повний карантин передбачатиме перебування людей вдома та роботу виключно підприємств критичної промислової інфраструктури. Аваков додав, що про збитки та компенсації треба подумати пізніше, коли «виживемо».
«Людям не виходити з дому, крім крайньої необхідності - це повинно стати жорстким правилом в найближчі дні! Заради тисяч і тисяч життів! Уряд, президентський штаб готує такі варіанти для вирішення. Моя позиція зробити це якомога раніше», - розповів Аваков.
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