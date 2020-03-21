Влада дозволяє мародерам наживатися на людському горі – Ляшко

Аня Мартинюк 21 березня 2020, 13:37

Олег Ляшко нагадав, як з України масово вивозили засоби захисту. Він також запропонував свій план дій на тлі пандемії.

Новину передає «Преса України».

Колишній депутат ВРУ Олег Ляшко виступив в шоу «Свобода слова» Савіка Шустера. Так, він прокоментував ситуацію з коронавірусом. За його словами, щоб здолати велику біду треба об’єднатися. Однак влада, впевнений політик, «дозволяє мародерам наживатися на людському горі».

«У січні, коли вже було зрозуміло, що ця зараза нас не омине, з України масово вивозили засоби захисту, залишаючи людей наодинці з бідою. За це досі ніхто не покараний! Те саме в економіці. Влада намагається списати на коронавірус свою некомпетентність і провальну економічну політику», - заявив Ляшко.

Він також нагадав, що наразі мільйони людей залишилися без роботи і заощаджень, а влада не має чіткого плану дій.







Тому Ляшко запропонував людям самостійно попіклуватися про себе. За його словами, не треба забувати про російську агресію, необхідність платити пенсії, допомоги по безробіттю, догляду за дитиною.

«Медицина. Ви кажете нема грошей? Я вам прочитаю повідомлення Рахункової палати. Вони нарахували як мінімум 5 мільярдів гривень у бюджеті, які можна використати на медичні напрямки», - зазначив він.