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Спецназівці штурмували бордель у Харкові

Аня Мартинюк 21 березня 2020, 12:57
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Спецназівці штурмували бордель у Харкові

Четверо чоловіків організували бордель, «трудитись» в якому пропонували жінкам, у яких скрутне матеріальне становище.

Новину передає «Преса України». 

Голова прес-центру СБУ Владислав Абдула повідомив у соцмережі, що спецназ СБУ припинив роботу мережі харківських борделів. Також було затримано фігурантів злочинного угрупування. Мова йде про 4 осіб, які шукали жінок у скрутному фінансовому становищі та пропонували їм заробіток, про який останні дізнавались в процесі «оформлення на роботу».

Правоохоронці повідомили, що зловмисники втягнули у проституцію понад 100 жінок.

«Для координації ділки створили підпільний "колл-центр". Його оператори приймали замовлення від клієнтів, розміщували в інтернеті рекламу інтим-послуг і оголошення для "вербування" жінок. Конспіруючись, при виході в інтернет, працівники контакт-центру використовували картки іноземних операторів мобільного зв'язку», - зазначив Абдула.

Наразі вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення осіб у заняття проституцією) КК України.

 

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