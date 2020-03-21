Спецназівці штурмували бордель у Харкові

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Четверо чоловіків організували бордель, «трудитись» в якому пропонували жінкам, у яких скрутне матеріальне становище.
Новину передає «Преса України».
Голова прес-центру СБУ Владислав Абдула повідомив у соцмережі, що спецназ СБУ припинив роботу мережі харківських борделів. Також було затримано фігурантів злочинного угрупування. Мова йде про 4 осіб, які шукали жінок у скрутному фінансовому становищі та пропонували їм заробіток, про який останні дізнавались в процесі «оформлення на роботу».
Правоохоронці повідомили, що зловмисники втягнули у проституцію понад 100 жінок.
«Для координації ділки створили підпільний "колл-центр". Його оператори приймали замовлення від клієнтів, розміщували в інтернеті рекламу інтим-послуг і оголошення для "вербування" жінок. Конспіруючись, при виході в інтернет, працівники контакт-центру використовували картки іноземних операторів мобільного зв'язку», - зазначив Абдула.
Наразі вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення осіб у заняття проституцією) КК України.
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