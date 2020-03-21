Артист Потап презентував новий кліп «Карантин»

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Потап зняв новий кліп у концертному залі студії «Квартал-95». Нова пісня присвячена останнім подіям у світі.
Новину передає «Преса України».
Український шоумен Потап представив нову композицію та відеороботу до неї. Мова йде про пісню «Карантин». Кліп до неї зняли у залі, де проводяться зйомки шоу студії «Квартал-95» у Києві. Репер навіть окремо подякував студії.
Так, 38-річний виконавець співає про те, що карантин колись закінчиться й можна буде привітатися за руку з друзями , і навіть полетіти в Італію.
«ПТП вирішив додати позитивної есенції в суспільство, оповите стресом і панікою, і випустив свій музичний варіант «Все буде добре»: «Ми, творчі люди, дуже тонко відчуваємо ситуацію - і особисто я говорю про майбутнє, в якому ми будемо згадувати все, що відбувається, як страшний сон», - йдеться в дописі до відео.
Інетрент-спільноті пісня сподобалась.
«Така мила атмосфера від кліпу і пісні, що здавалося б, ніякого коронавірусу немає», - з'явилось у коментарях.
«Талановита людина навіть про карантин може написати таку стильну пісню)))», - додали прихильники Потапа.
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