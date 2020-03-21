Італійські молодята відгуляли весілля на тлі пандемії

Аня Мартинюк 21 березня 2020, 07:59

Святкувати важливу подію довелось без гостей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 березня, стало відомо, що пара молодят, 46-річний Дієго Фернандес та 30-річна Дені Сальгадо, одружилися в Неаполі. Так, на тлі коронавірусної інфекції їм довелось обійтись без гостей, оскільки громадські зібрання заборонені в рамках заходів Італії щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

Пара носила захисні хірургічні маски та влаштувала коротку фотосесію.

Нагадаємо, за один день кількість летальних випадків в Італії зросла на 627, або ж на 18,4 відсотка. Це найбільший щоденний приріст в абсолютних показниках з моменту появи вірусу місяць тому. Навіть у Китаї, де відбувся спалах, не фіксували понад 150 смертей на день. Загальна кількість смертей в Італії наразі становить 4322. Загальна кількість випадків коронавірусу в країні також зросла до 47011 осіб.