Італійські молодята відгуляли весілля на тлі пандемії

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Святкувати важливу подію довелось без гостей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 березня, стало відомо, що пара молодят, 46-річний Дієго Фернандес та 30-річна Дені Сальгадо, одружилися в Неаполі. Так, на тлі коронавірусної інфекції їм довелось обійтись без гостей, оскільки громадські зібрання заборонені в рамках заходів Італії щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби.
Пара носила захисні хірургічні маски та влаштувала коротку фотосесію.
Нагадаємо, за один день кількість летальних випадків в Італії зросла на 627, або ж на 18,4 відсотка. Це найбільший щоденний приріст в абсолютних показниках з моменту появи вірусу місяць тому. Навіть у Китаї, де відбувся спалах, не фіксували понад 150 смертей на день. Загальна кількість смертей в Італії наразі становить 4322. Загальна кількість випадків коронавірусу в країні також зросла до 47011 осіб.
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