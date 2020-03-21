Посольства та консульства США припинили видачу віз

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Причина такого ходу подій – спалах коронавірусу у світі.
Новину передає «Преса України».
У США прийняли рішення призупинили видачу віз у всіх посольствах та консульствах. Причина – пандемія коронавірусу у світі.
Відповідну заяву випустив Державний департамент США. У повідомленні йдеться про те, що з 20 березня на невизначений термін припинена видача імміграційних і неімміграційних віз.
«У відповідь на серйозні світові проблеми, пов'язані з пандемією COVID-19, Державний департамент тимчасово призупиняє звичайні візові послуги в усіх посольствах і консульствах США. Посольства і консульства скасують всі звичайні візи для імміграційних і неімміграційних віз з 20 березня 2020 року. Якщо дозволяють ресурси , посольства і консульства будуть продовжувати надавати термінові візові послуги», - йдеться у заяві.
Варто зазначити, що для громадян США послуги у посольствах та консульствах будуть доступними.
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