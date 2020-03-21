Автомобілі Nissan матимуть новий логотип

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Компанія зробила лого простішим й вже встигла його запатентувати.
Новину передає «Преса України».
Компанія Nissan вирішила змінити свій логотип. Японський автовиробник уже запатентував новий варіант. Це чорно-білий напис, виконаний тоншими лініями. Дизайнери також залишили прямокутник, в якому знаходилась назва.
Тим не менше, наразі невідомо, який автомобіль компанії першим носитиме оновлений логотип.
Варто зазначити, що у компанії також вирішили оновити логотип для моделі Nissan 370Z. Про це повідомили в Motor Trend. Так, мова йде про авто, якому уже десять років, однак японський автовиробник продовжує його випускати.
«Новий Z з’явиться в кінці року. Ми очікуємо, що авто матиме мотор Infiniti Red Sport. Однак, це лише здогадки. Що стосується дизайну логотипу, то він буде простішим і повнішим, що повністю відповідає тенденціям», - відзначили експерти.
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