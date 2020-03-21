В Україні 41 випадок коронавірусу – МОЗ

Аня Мартинюк 21 березня 2020, 06:24

Нові випадки зафіксовані у Київській та Тернопільській області.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі міністерства охорони здоров’я України повідомили, що станом на 23:00 20 березня в країні було підтверджено 41 випадок COVID-19. Тобто смертоносго китайського коронавірусу.

«Нові випадки були зафіксовані у Київській (1) та Тернопільській (1) областях», - уточнили у відомстві.

Також в МОЗ нагадали про 3 летальні випадки та першого одужавшого. Мова йде про жителя Чернівців, який також був першим інфікованим в Україні.

Раніше президент України Володимир Зеленський дякував свідомим українцям, які погодились залишитися вдома на період карантину.

«Усім українцям, які продовжують залишатися вдома, я хочу подякувати за свідомість та почуття відповідальності. Залишаючись вдома, ви допомагаєте непоширенню вірусу, не піддаєте ризику ні себе, ні оточуючих», - йшлось в його останньому відеозверненні.