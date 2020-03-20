Nokia підготувала для продажу цікаві бюджетні смартфони

Аня Мартинюк 20 березня 2020, 16:41

Користувачі матимуть усе необхідне, різні камери, чималу батарею та доступну ціну.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у квітні компанія Nokia представить нові бюджетні смартфони, які за своїми характеристиками не поступаються дорогим моделям. Мова йде про Nokia 5.3 на Android One та Nokia 1.3 на Android Go.

Обидва телефони не будуть такими дешевими, як нова Nokia 5310 за $42 або настільки потужними, як ще одна новинка Nokia 8.3 5G. Тим не менше, вони пропонують чудове співвідношення ціна-якість.

Так, Nokia 5.3 з 6,55 дюймовим HD + дисплеєм матиме варіанти оперативної пам’яті 3 ГБ, 4 ГБ та 6 ГБ. Набір камер досить стандартний: 13MP основна + 5MP ультраширока + 2MP глибока + 2MP макрокамера та 8MP фронтальна камера. Більше того, телефон матиме акумулятор на 4000 мАг, який забезпечить до двох днів роботи. Телефон буде запускати програмне забезпечення для Android та отримувати принаймні два роки основних оновлень ОС - починаючи з Android 11. Ціна смартфону – 204 долари.

Nokia 1.3 з 5,71 дюймовим HD + дисплеєм матиме 1 Гб оперативної пам’яті, задню камеру на 8 МП та передню на 5 МП. Плюс змінний акумулятор на 3000 мАг. Відома вартість новинки - 102 долари.

«І це пристрій Android Go Edition, який стане першим телефоном, який поставляється з новим додатком Google Camera Go, розробленим Google для телефонів низького класу з обмеженою потужністю, пам’яттю та редакторами», - відзначили експерти.