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Рекламувати білизну взялись моделі плюс-сайз, моделі 50 плюс та навіть перша трансгендерна модель.
Новину передає «Преса України».
Бренд білизни Victoria’s Secret, який славився яскравими шоу з відбірними «ангелами-моделями», дослухався до критиків. Як відомо, виробника білизни критикували за скупий асортимент. Для прикладу, моделі плюс-сайз не могли розраховувати на комплекти відомого бренду.
Весняна колекція була розроблена для різноманітних жінок й навіть більше, моделі, які знялись у рекламі бренду, були різного віку та різних форм. Мова йде про 49-річну Даніелу Пестову та 51-річну Хелена Крістенсен.
У Victoria’s Secret вирішили піти далі й знову запросили для зйомок першу відкрито трансгендерну модель, 23-річну Валентину Сампайо.
16:41: Nokia підготувала для продажу цікаві бюджетні смартфони
16:12: У Victoria’s Secret з’явились моделі різного віку та форм
15:24: У рейтингу щасливих країн Україна опинилась в кінці списку
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14:21: У березні Лещенко отримав від «Укрзалізниці» 70 мінімальних зарплат
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