У Victoria’s Secret з’явились моделі різного віку та форм

Аня Мартинюк 20 березня 2020, 16:12

Рекламувати білизну взялись моделі плюс-сайз, моделі 50 плюс та навіть перша трансгендерна модель.

Новину передає «Преса України».

Бренд білизни Victoria’s Secret, який славився яскравими шоу з відбірними «ангелами-моделями», дослухався до критиків. Як відомо, виробника білизни критикували за скупий асортимент. Для прикладу, моделі плюс-сайз не могли розраховувати на комплекти відомого бренду.

Весняна колекція була розроблена для різноманітних жінок й навіть більше, моделі, які знялись у рекламі бренду, були різного віку та різних форм. Мова йде про 49-річну Даніелу Пестову та 51-річну Хелена Крістенсен.

У Victoria’s Secret вирішили піти далі й знову запросили для зйомок першу відкрито трансгендерну модель, 23-річну Валентину Сампайо.