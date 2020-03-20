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Вихідними до нас прийде зима – Діденко

Аня Мартинюк 20 березня 2020, 15:54
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Вихідними до нас прийде зима – Діденко

Наталія Діденко попередила про холодні вихідні в Україні. Українці можуть також розраховувати на дощ та мокрий сніг.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 березня, український синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде погода в країні 21 та 22 березня. Так, на вихідних українців чекає «зима». Про це Діденко написала на своїй сторінці у соцмережі.

«Вихідними до нас прийде зима. А точніше, відбудеться спроба її реваншу. 21-22 березня в Україну забіжить арктичне повітря. Температура почне знижуватися», - пояснила вона.

Так, 21 березня денна температура повітря становитиме +4+9 градусів, на Сході +7+12 градусів, на Півдні +9+14 градусів. 22 березня стовпчики термометрів покажуть -1+5 градусів, тепліше буде на Півдні, тут до +9 градусів.

«На наступному тижні передбачаються ночі із морозом, вдень слабенькі «плюси». Зима від нас вшиється, підібгавши хвоста, з четверга - 26-го березня почнеться потепління», - додала Діденко.

Так впродовж вихідних українці можуть розраховувати на дощ, мокрий сніг та сильний вітер.

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