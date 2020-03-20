У рейтингу щасливих країн Україна опинилась в кінці списку

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Поруч з Україною серед нещасливих країн опинились Намібія та Ліберія. Однак, найгірша ситуація у Афганістана, якому дісталась остання позиція у рейтингу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 березня, стало відомо, що за підсумками 2019 року у World Happiness Report представили рейтинг найщасливіших країн Європи. Україна у списку опинилась на 123 місці зі 153. Це свідчить про те, що українська держава знаходиться далеко від щасливих країн.
«Сусідами» України у рейтингу стали Намібія (122 сходинка) та Ліберія (124 сходинка). Варто зазначити, що в порівнянні з результатами попереднього рейтингу, Україна стала щасливішою, піднявшись на 10 позицій.
Так, на першому місці знаходиться Фінляндія, на другому Данія і третьому – Швейцарія. Тим часом на останніх трьох позиціях Зімбабве (151 сходинка), Південний Судан (152 сходинка), Афганістан (153) сходинка.
«Для оцінки національного щастя використовуються 6 факторів: ВВП на душу населення, соціальна підтримка, очікувана тривалість життя, свобода громадян самостійно приймати життєво важливі рішення, щедрість і ставлення до корупції», - йдеться у звіті.
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