Британці не змогли відмовитись від вечірок на тлі коронавірусу

Аня Мартинюк 20 березня 2020, 14:55

Інтернет-спільнота обурилась на власників британських пабів, які попри карантин продовжують працювати і збирати у себе велику кількість людей.

Новину передає «Преса України».

За даними британських ЗМІ,молоді британці та іноземці ігнорують заклик залишатися в дома на тлі спалаху коронавірусу у світі. Так, нічне життя, зокрема у Лондоні, продовжується. Деякі паби працюють і вони переповнені людьми.

Директор одного з пабів Тім Мартін заявив, що треба знайти розумний баланс у цьому питанні. Зокрема, тримати дистанцію.

Користувачі соціальних медіа розкритикували «грубо безвідповідальну» позицію Мартіна та закликали його одуматися.

«Ні, це не просто шокуюче! Деякі лондонські паби набиті людьми! Небезпечні безвідповідальні ідіоти», - відзначили в Мережі.