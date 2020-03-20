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Інтернет-спільнота обурилась на власників британських пабів, які попри карантин продовжують працювати і збирати у себе велику кількість людей.
Новину передає «Преса України».
За даними британських ЗМІ,молоді британці та іноземці ігнорують заклик залишатися в дома на тлі спалаху коронавірусу у світі. Так, нічне життя, зокрема у Лондоні, продовжується. Деякі паби працюють і вони переповнені людьми.
Директор одного з пабів Тім Мартін заявив, що треба знайти розумний баланс у цьому питанні. Зокрема, тримати дистанцію.
Користувачі соціальних медіа розкритикували «грубо безвідповідальну» позицію Мартіна та закликали його одуматися.
«Ні, це не просто шокуюче! Деякі лондонські паби набиті людьми! Небезпечні безвідповідальні ідіоти», - відзначили в Мережі.
14:55: Британці не змогли відмовитись від вечірок на тлі коронавірусу
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