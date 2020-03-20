У березні Лещенко отримав від «Укрзалізниці» 70 мінімальних зарплат

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У зверненні до прем'єра Дубінський порівняв Лещенка з приматом 08:47
Сергій Лещенко з журналістською освітою отримав від «Укрзалізниці» зарплату в майже 11 тисяч доларів, або ж 70 «мінімалок».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 березня, стало відомо, що колишній депутат ВРУ Сергій Лещенко отримав у березні чималу зарплату від «Укрзалізниці». Мова йде про 332 тисячі гривень зарплати як члену наглядової ради акціонерного товариства «Укрзалізниця». Раніше журналісти повідомляли, що Лещенко отримує щомісяця по півмільона гривень.
Так, 332 тисячі гривень Лещенко вніс в свою декларацію. Стільки ж він декларував й в лютому. У січні, якщо вірити даним декларації, «Укрзалізниця» заплатила йому 136 тисяч гривень.
Нагадаємо, раніше депутат ВРУ Олександр Дубінський заявляв, що Сергій Лещенко не має відповідної освіти та досвіду роботи, щоб мати посаду в «Укрзалізниці». Нардеп звернувся до прм'єр-міністра Дениса Шмигаля, щоб той призупинив повноваження Лещенка.
«З таким успіхом до наглядової ради державного підприємства можна було б обрати примата або коника», - зазначав Дубінський у своєму зверненні до прем’єра.
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