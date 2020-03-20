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Лукашенко пожартував про Жириновського та коронавірус

Аня Мартинюк 20 березня 2020, 13:51
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Лукашенко пожартував про Жириновського та коронавірус

Як відомо, Жириновський розкритикував рекомендації Лукашенка для боротьби з китайським смертоносним вірусом. В результаті лідер Білорусі знайшов, що йому відповісти.

Новину передає «Преса України».

Президент Білорусі Олександр Лукашенко дозволив собі жарт про пандемію коронавірусу. Під час наради про ситуацію в країні на тлі спалаху вірусу він пожартував про російського депутата Володимира Жириновського.

Як відомо, Жириновський раніше критикував поради Лукашенка щодо збереження від коронавірусу. А саме часте миття рук, прийоми їжі та 50 грамів горілки щодня. Жириновський назвав методи застарілими тисячу років тому.

Лукашенко розповів жартівливу історію про те, як Жириновський звертається до дружини та просить налити йому 100 грамів горілки для лікування коронавірусу. Дружина ж йому нагадує, що він критикував Лукашенка за такий спосіб лікування.

«Це я для всіх сказав, а мені налий. Лукашенко не дурень, якщо говорить». Дружина йому знову говорить: «Володя, по-російськи ж після лазні сто грам п'ють». Жириновський: «Це по-російськи. А я по-єврейськи: сто грам до лазні і сто грам після. Наливай!» На анекдот схоже, тим паче, що близько до нашої теми. Перепрошую перед Володимиром Вольфовичем, але не міг собі не дозволити розповісти цю бувальщину», - продовжив історію Лукашенко.

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