В Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу – Зеленський

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Володимир Зеленський заявив, що житель Чернівців пройшов повторний тест на коронавірус, який показав, що він здоровий. Також президент розповів, коли Україна отримає важливий медичний вантаж та поверне решту українців, які перебувають за кордоном.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 березня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що в країні зафіксовано перший випадок одужання від коронавірусу. Про це лідер країни повідомив у відеозверненні, опублікованому на офіційній сторінці у соцмережі.
«Пацієнту з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він вдруге показав негативний результат. А отже – можемо констатувати офіційно: в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу!» - йшлось в його заяві.
За словами президента, Україна також отримала від Інституту молекулярної біології Національної академії наук України першу партію експрес-тестів. Також у найближчі два дні з Китаю прибуде 10 млн лабораторних тестів, 10 апаратів штучної вентиляції легень, а також маски, експрес-тести та дезінфекційна рідина.
Зеленський також нагадав, що за останні 5 днів в Україну повернулось понад 50 тисяч українців. Ще 8 тисяч українців прибудуть на батьківщину 42 авіарейсами.
«Усім українцям, які продовжують залишатися вдома, я хочу подякувати за свідомість та почуття відповідальності. Залишаючись вдома, ви допомагаєте непоширенню вірусу, не піддаєте ризику ні себе, ні оточуючих», - підсумував Зеленський.
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