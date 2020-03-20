Введення надзвичайного стану в країні назріло ще на вчора – Дубінський

Аня Мартинюк 20 березня 2020, 12:38

Депутат «Слуги народу» підтвердив, що влада задумується над введенням надзвичайного стану на тлі спалаху коронавірусу. За його словами, це допоможе краще контролювати людей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 березня, депутат президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський зазначив у соцмережі, що у влади виникла ідея ввести в країні надзвичайний стан ще днем раніше.

«Чим довше влада намагається зняти з себе відповідальність за те, що відбувається, тим важчі будуть наслідки», - додав він.

В результаті інтернет-спільнота зазначила, що з введенням надзвичайного стану в країні не з'являться маски, антисептики, люди не будуть телепортуватися на роботу в лікарню.

«Влаштувати Санжари за хренову хмару грошей, скласти ручки на животику, а потім вводити надзвичайний стан?» - поцікавились у депутата.

На що останній відповів, що надзвичайний стан допоможе контролювати переміщення людей і рознесення зарази. Нагадаємо, надзвичайний стан ввели такі країни як Італія, Словаччина, Чехія, США, Естонія, Іспанія, Румунія та інші. Для того, щоб надзвичайний стан почав діяти в Україні, президент має видати відповідний указ, який затверджується ВРУ. Є випадки, коли надзвичайний стан вводиться без попередження, а саме коли є умови загроз життю населення.