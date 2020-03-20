У США різко зросла кількість хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 20 березня 2020, 11:58

Всього за два дні кількість хворих збільшилась на 5 тисяч осіб. На жаль, не обійшлось без летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

Коронавірусний ресурсний центр Джона Хопкінса повідомив про збільшення кількості хворих на коронавірус. За два дні хворих побільшало на 5000 осіб. В результаті загальна кількість хворих становить 13 678 осіб станом на 20 березня 8:43 за місцевим часом. Щонайменше 188 людей померли.

Доктор Дебора Біркс, координатор реагування на коронавірус Білого дому, заявила, що різке збільшення кількості нових випадків є результатом збільшення можливостей тестування в США, додавши, що кількість новинних випадків продовжить збільшуватися протягом двох наступних або трьох днів.

Президент Дональд Трамп закликав регуляторів охорони здоров’я прискорити потенційні методи лікування, спрямовані на COVID-19, висловивши надію, що це може призвести до прориву, поки вакцина ще не вийданена. Також Трамп розглядає план надсилання чеків американцям у розмірі понад 1000 доларів, щоб допомогти їм пережити кризу.