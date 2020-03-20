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Володимир Путін заявив, що Максим Галкін має право жартувати як йому заманеться.
Новину передає «Преса України».
Російський президент Володимир Путін дав інтерв’ю виданню ТАСС в рамках проекту «20 запитань Володимиру Путіну». Запитання лідеру Кремля задавав журналіст Андрій Ванденко. Останній нагадав про те, що чоловік Алли Пугачової, комік Максин Галкін одного разу дозволив собі жарт про Путіна.
Так, журналіст попросив Путіна прокоментувати його. Мова йде про вислів Галкіна «Путін - це вже не прізвище, а посада».
«Людина, яка не має жодної посади, може жартувати як завгодно. І його жарти затребувані», - відповів Володимир Путін.
09:02: Путін відреагував на жарт Галкіна про вічне президентство
08:42: Ціни на нафту можуть опуститися до $5 за барель – Bloomberg
07:33: В МОЗ навели нові статистичні дані щодо хворих та померлих від коронавірусу в Україні
14:59: Озвучена вартість евакуації українців на тлі коронавірусу
14:33: Поліція покарала українку за відомий фейк про коронавірус
13:54: Київські митники про нескромні автопарки – Маю право не відповідати
13:18: На тлі коронавірусу американці вишикувались у черги за зброєю
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