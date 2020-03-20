Ціни на нафту можуть опуститися до $5 за барель – Bloomberg

Аня Мартинюк 20 березня 2020, 08:42

За даними Bloomberg, світові ціни на нафти ризикують упасти нижче 20 доларів за барель. Найгірший прогноз експертів – ціна 5 доларів за барель.

Новину передає «Преса України».

Впливове видання Bloomberg повідомило, що трейдери дали свіжий прогноз щодо цін на чорне золото, нафту. На тлі погіршення обстановки на світовому ринку нафти вони пророкують подальше зниження цін до $20 за барель або й нижче.

«Нафтові трейдери, які переживають обвал ринку на тлі розпаду угоди ОПЕК + і епідемії нового коронавіруса, повідомили, що ситуація може погіршитися», - відзначає Bloomberg.

Як зазначає агентство, такий прогноз дали 18 з 20 опитаних фахівців. За їх словами, американська WTI буде торгуватися ще на $3-5 дешевше.

«Настільки низька вартість може триматися як кілька тижнів, так і до кінця року», - підкреслили фахівці.

Директор індійської нафтогазової компанії Bharat Petroleum Corp Рамамуфрі Рамачандран заявиви, що критична позначка $20 за барель буде пробита до середини квітня. У Citigroup тим часом схиляються до думки, що еталонна нафта Brent у другому кварталі торгуватиметься в середньому по $17 або нижче.

«Найгірший варіант розвитку подій банку передбачає падіння цін на нафту до $5 за барель або навіть негативні реальні ціни в ряді регіонів через брак сховищ і проблем з логістикою», - зазначили в Bloomberg.