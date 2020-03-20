Працівник Amazon заразився коронавірусом

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У компанії вирішили не доповідати про випадок іншим працівникам.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 березня, стало відомо, що працівник складу Amazon показав позитивний результат проходження тесту на COVID-19. Про це йдеться у звіті The Atlantic. Також зазначається, що співробітники Amazon не були проінформовані про цей випадок.
Навіть більше, компанія спокійно наймала нових працівників, які згодом таки дізнались про випадок коронавірусу у групі Amazonians United.
«Джонатан Бейлі, працівник, який сортує пакети в закладі «Квінс», сказав мені, що працівникам не повідомлено про позитивний випадок керівництвом Amazon; він дізнався про це у інших працівників. За його словами, робітники вважають, що їм повинні надавати таку інформацію», - відзначає The Atlantic.
Зі свого боку, Amazon заперечив, що не повідомляє працівників, і заперечив звинувачення в тому, що деякі працівники повинні працювати в нічну зміну.
«Amazon горезвісний тим, що пресує своїх працівників на виконання робіт для вчасної відправки товарів», - додали в Atlantic.
09:02: Путін відреагував на жарт Галкіна про вічне президентство
08:42: Ціни на нафту можуть опуститися до $5 за барель – Bloomberg
07:33: В МОЗ навели нові статистичні дані щодо хворих та померлих від коронавірусу в Україні
14:59: Озвучена вартість евакуації українців на тлі коронавірусу
14:33: Поліція покарала українку за відомий фейк про коронавірус
13:54: Київські митники про нескромні автопарки – Маю право не відповідати
13:18: На тлі коронавірусу американці вишикувались у черги за зброєю
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