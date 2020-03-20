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Працівник Amazon заразився коронавірусом

Аня Мартинюк 20 березня 2020, 08:02
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Працівник Amazon заразився коронавірусом

У компанії вирішили не доповідати про випадок іншим працівникам.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 20 березня, стало відомо, що працівник складу Amazon показав позитивний результат проходження тесту на COVID-19. Про це йдеться у звіті The Atlantic. Також зазначається, що співробітники Amazon не були проінформовані про цей випадок. 

Навіть більше, компанія спокійно наймала нових працівників, які згодом таки дізнались про випадок коронавірусу у групі Amazonians United.

«Джонатан Бейлі, працівник, який сортує пакети в закладі «Квінс», сказав мені, що працівникам не повідомлено про позитивний випадок керівництвом Amazon; він дізнався про це у інших працівників. За його словами, робітники вважають, що їм повинні надавати таку інформацію», - відзначає The Atlantic.

Зі свого боку, Amazon заперечив, що не повідомляє працівників, і заперечив звинувачення в тому, що деякі працівники повинні працювати в нічну зміну.

«Amazon горезвісний тим, що пресує своїх працівників на виконання робіт для вчасної відправки товарів», - додали в Atlantic.

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