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На жаль, кількість хворих та померлих зростає.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МОЗ повідомили, що станом на вечір 19 березня кількість хворих на корона вірус в Україні зросла на 5 осіб. Пацієнти, усі із Чернівців, ізольовані. Лікарі стверджують, що їх стан стабільний. Всього в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. На жаль, три з них виявилися летальні.
«В Івано-Франківську померла жінка, інфікована коронавірусом COVID-19. МОЗ висловлює співчуття рідним померлої. Пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані. Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19», - йдеться у повідомленні.
У МОЗ також звернулися до українців з закликом звертатись до лікарів при виявленні перших симптомів респіраторних захворювань.
«Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування», - наголосили в МОЗ.
09:02: Путін відреагував на жарт Галкіна про вічне президентство
08:42: Ціни на нафту можуть опуститися до $5 за барель – Bloomberg
07:33: В МОЗ навели нові статистичні дані щодо хворих та померлих від коронавірусу в Україні
14:59: Озвучена вартість евакуації українців на тлі коронавірусу
14:33: Поліція покарала українку за відомий фейк про коронавірус
13:54: Київські митники про нескромні автопарки – Маю право не відповідати
13:18: На тлі коронавірусу американці вишикувались у черги за зброєю
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