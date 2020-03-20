В МОЗ навели нові статистичні дані щодо хворих та померлих від коронавірусу в Україні

Аня Мартинюк 20 березня 2020, 07:33

На жаль, кількість хворих та померлих зростає.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ повідомили, що станом на вечір 19 березня кількість хворих на корона вірус в Україні зросла на 5 осіб. Пацієнти, усі із Чернівців, ізольовані. Лікарі стверджують, що їх стан стабільний. Всього в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. На жаль, три з них виявилися летальні.

«В Івано-Франківську померла жінка, інфікована коронавірусом COVID-19. МОЗ висловлює співчуття рідним померлої. Пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані. Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19», - йдеться у повідомленні.

У МОЗ також звернулися до українців з закликом звертатись до лікарів при виявленні перших симптомів респіраторних захворювань.

«Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування», - наголосили в МОЗ.