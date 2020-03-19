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Українці, які знаходяться за кордоном, не зраділи оновленій вартості квитків.
Новину передає «Преса України».
За даними видання «Країна», наразі триває евакуація українців у зв’язку зі спалахом коронавірусу. Про це повідомили в міністерстві інфраструктури. За словами журналістів, люди самі змушені купувати собі квитки для так званої евакуації.
Для прикладу, щоб вилетіти з Ізраїлю треба $500, з Німеччини - 200 євро. За евакуацію з Польщі потягом доведеться заплатити 1022 гривні.
«У людей, які хочуть повернутися на батьківщину, така ситуація викликала подив: навіщо тоді було взагалі скасовувати авіасполучення?» - зазначили журналісти.
Так, українці, які купили квитки додому, однак їх рейс скасували, змушені купити нові квитки і вже за більшою ціною.
«Через українську державу мені скасували рейс, за який я заплатив 100 доларів, а тепер, ця ж фантастична держава пропонує мені "порятунок" за 200 доларів. Велике вам спасибі», - відзначають в Мережі.
14:59: Озвучена вартість евакуації українців на тлі коронавірусу
14:33: Поліція покарала українку за відомий фейк про коронавірус
13:54: Київські митники про нескромні автопарки – Маю право не відповідати
13:18: На тлі коронавірусу американці вишикувались у черги за зброєю
12:41: В Україну прибули тонни «заморських» продуктів – Нефьодов
11:29: У Херсоні через недобросовісну сім’ю відправили на карантин групу медиків
10:55: Хрещення та похорон в Україні проводитимуть виключно за місцем проживання
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