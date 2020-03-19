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Озвучена вартість евакуації українців на тлі коронавірусу

Аня Мартинюк 19 березня 2020, 14:59
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Озвучена вартість евакуації українців на тлі коронавірусу

Українці, які знаходяться за кордоном, не зраділи оновленій вартості квитків.

Новину передає «Преса України». 

За даними видання «Країна», наразі триває евакуація українців у зв’язку зі спалахом коронавірусу. Про це повідомили в міністерстві інфраструктури. За словами журналістів, люди самі змушені купувати собі квитки для так званої евакуації.

Для прикладу, щоб вилетіти з Ізраїлю треба $500, з Німеччини - 200 євро. За евакуацію з Польщі потягом доведеться заплатити 1022 гривні.

«У людей, які хочуть повернутися на батьківщину, така ситуація викликала подив: навіщо тоді було взагалі скасовувати авіасполучення?» - зазначили журналісти.

Так, українці, які купили квитки додому, однак їх рейс скасували, змушені купити нові квитки і вже за більшою ціною.

«Через українську державу мені скасували рейс, за який я заплатив 100 доларів, а тепер, ця ж фантастична держава пропонує мені "порятунок" за 200 доларів. Велике вам спасибі», - відзначають в Мережі.

 

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