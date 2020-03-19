Поліція покарала українку за відомий фейк про коронавірус

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Українська поліція повідомила про виявлення розповсюдника фейку про кримінальну відповідальність за прогулянку з дітьми під час карантину.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 березня, у прес-службі поліції Дніпропетровської області повідомили про ідентифікацію людини, яка поширила мережею Інтернет неправдиву публікацію про коронавірус. Мова йде про повідомлення про начебто кримінальну відповідальність за перебування дітей на вулиці під час карантину.
Як зазначається, автором такого повідомлення є мешканка Нікополя.
«Поліцейським жінка пояснила, що бачила подібну інформацію раніше і вирішила своїм постом попередити містян. Відносно жінки складено адміністративний протокол за ст.173-1 КУпАП (поширювання неправдивих чуток). Санкція статті передбачає накладення штрафу або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку», - йдеться у повідомленні.
Протокол направлено до суду.
14:59: Озвучена вартість евакуації українців на тлі коронавірусу
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