Київські митники про нескромні автопарки – Маю право не відповідати

Аня Мартинюк 19 березня 2020, 13:54

Українські журналісти не випустила з поля зору лексуси, мерседеси, ягура столичних митників, які не зовсім їхні, адже оформлені на родичів.

Новину передає «Преса України».

Журналісти Bihus.Info повідомили, що представники Київської міської митниці вирішили не декларувати нескромні автопарки, які записані на родичів. Тим часом квартири вони декларують, однак зі значно заниженою вартістю.

Так, журналісти зацікавились трьома співробітниками митного посту «Київ-Західний» Київської міської митниці ДМС. У Олександра Сімчука є BMW X5М вартістю близько 90 тисяч доларів, однак авто оформлене на сестру його дружини Ірину Пасюту. Остання – фітнес-тренерка і її доходів не вистачило б для купівлі такого транспортного засобу. До слова, у неї розкішних авто декілька. Це три Mercedes-Benz, дві BMW, Lexus, Toyota LAND CRUISER та Jaguar.

«Насправді, судячи із фото, які розміщує в соцмережах дружина Сімчука, на оформлених на родичку автівках їздив саме митник і його сім’я: серед світлин є фото і 540-ї BMW, і навіть “кубіка”», - зазначили журналісти.

У Сімчука також є Toyota RAV4, оформлена на батька, працівника районної лікарні на Вінничині. Мати-вчителька тим часом купила сину квартиру за понад 100 тисяч доларів. Як прийнято у митників, Сімчук нічого з цього не декларував. До слова, його зарплата становить майже 9 тисяч гривень.

Ще однин працівник митниці зі схожою історією, 28-річний інспектор Руслан Серветник. Його возить «батьківське» авто Volvo S90. На матір оформлена інша автівка, Акура RDX. Кожна з автівок обійшлись приблизно в 20 тисяч доларів. На батька Серветника оформлено два нежилих приміщення вартістю близько 350 тис. доларів.

Журналісти також розповіли про Ларису Тикву, у якої Suzuki sx4 2019 року випуску за 20 тисяч доларів. Таке авто вона вказала у декларації разом з квартирою за 37 тисяч доларів, однак її реальна вартість 134 тисячі доларів. На момент купівлі квартири Тиква мала зарплату близько 6 тисяч гривень.