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За даними американських ЗМІ, у США можна стати свідком не лише апокаліптичних сцен, коли люди в паніці купували тисячі рулонів туалетного паперу в супермаркеті. Чимало покупців набігло у магазини зброї.
Новину передає «Преса України».
У США бажаючі придбати пістолет та боєприпаси утвори черги до магазинів майже по всій країні.
«Коронавірус абсолютно викликав паніку. Загальна атмосфера полягає в тому, що люди тут більше бояться інших людей, ніж вірусу», - розповів Дон Ленкфорд, власник магазину тактичних гармат в штате Алабама.
«Це панічне скупляння зброї. Якщо чесно, я такого ще не бачив», - додав Ларрі Хаят, власник Hyatt Guns у Шарлотті, Північна Кароліна.
Тим часом професор SUNY Cortland та автор п'яти книг про політику щодо зброї Роберт Спітцер пояснив, що часто сплеск продажів зброї та продажу боєприпасів логічно не пов'язаний з проблемою.
«Те, що загалом штовхає людей йти до крамниць зброї - це ідея, що влада та правопорядок руйнуються, викликаючи стан анархії, і що людям потрібно буде захищати свої будинки від хижаків чи беззаконних людей», - додав він.
14:59: Озвучена вартість евакуації українців на тлі коронавірусу
14:33: Поліція покарала українку за відомий фейк про коронавірус
13:54: Київські митники про нескромні автопарки – Маю право не відповідати
13:18: На тлі коронавірусу американці вишикувались у черги за зброєю
12:41: В Україну прибули тонни «заморських» продуктів – Нефьодов
11:29: У Херсоні через недобросовісну сім’ю відправили на карантин групу медиків
10:55: Хрещення та похорон в Україні проводитимуть виключно за місцем проживання
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