На тлі коронавірусу американці вишикувались у черги за зброєю

Аня Мартинюк 19 березня 2020, 13:18

За даними американських ЗМІ, у США можна стати свідком не лише апокаліптичних сцен, коли люди в паніці купували тисячі рулонів туалетного паперу в супермаркеті. Чимало покупців набігло у магазини зброї.

Новину передає «Преса України».

У США бажаючі придбати пістолет та боєприпаси утвори черги до магазинів майже по всій країні.

«Коронавірус абсолютно викликав паніку. Загальна атмосфера полягає в тому, що люди тут більше бояться інших людей, ніж вірусу», - розповів Дон Ленкфорд, власник магазину тактичних гармат в штате Алабама.

«Це панічне скупляння зброї. Якщо чесно, я такого ще не бачив», - додав Ларрі Хаят, власник Hyatt Guns у Шарлотті, Північна Кароліна.

Тим часом професор SUNY Cortland та автор п'яти книг про політику щодо зброї Роберт Спітцер пояснив, що часто сплеск продажів зброї та продажу боєприпасів логічно не пов'язаний з проблемою.

«Те, що загалом штовхає людей йти до крамниць зброї - це ідея, що влада та правопорядок руйнуються, викликаючи стан анархії, і що людям потрібно буде захищати свої будинки від хижаків чи беззаконних людей», - додав він.