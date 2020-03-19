В Україну прибули тонни «заморських» продуктів – Нефьодов

Аня Мартинюк 19 березня 2020, 12:41

Максим Нефьодов запевнив українців, що на тлі коронавірусу продуктів вистачить на всіх. Він також навів статистичні дані, згідно яким у березні 2020 року в Україну було завезено більше товарів, порівняно з березнем 2019 року.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 березня, голова Держмитслужби Максим Нефьодов повідомив у соцмережі, що за березень в Україну надійшло на 40 тис тонн більше «заморських» продуктів харчування, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

«Загалом імпорт харчів склав 158 тис тонн вартістю у $211 млн. Це майже 8000 повністю заповнених фур на 20 т. В цьому зростанні є і певна доля детенізації, бо суттєве зростання бачимо з початку року по всім «контрабандоризиковим» товарам. Або люди раптово почали більше купувати мобільних телефонів і алкоголю, або це просто те, що завжди було поза офіційною статистикою», - написав він.

Для прикладу 35-річний Нефьодов зазначив, що за 17 днів березня в Україну завезли 3177 тонн молочних продуктів, яєць, меду на 13,6 млн доларів. Крім того, 6166 тонн продуктів із зернових культур на суму 12,3 млн доларів. Фрукти та горіхи 45 837 тонн на суму 33,9 млн доларів. 38 908 тонн овочів на 20,4 млн доларів.

«Нова митниця знає про черги (подекуди дуже великі) із вантажівок, які утворились внаслідок їх ретельнішого санітарного огляду та дезінфекції. Зокрема, станом на сьогоднішній ранок, на Ягодині 350 вантажівок стояли на в’їзд до України, 750 — на виїзд; Краковець: 310 — на в’їзд до України, 430 — на виїзд; Рава-Руська: 110 — на в’їзд до України, 360 — на виїзд», - зазначив він, запевнивши, що питання вирішується.