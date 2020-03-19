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У Москві перший летальний випадок від коронавірусу

Аня Мартинюк 19 березня 2020, 11:58
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У Москві перший летальний випадок від коронавірусу

Жертвою вірусу стала пенсіонерка. Окрім коронавірусу вона мала інші серйозні захворювання.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 19 березня, російські ЗМІ повідомили про перший випадок смерті від коронавірусу. Жертвою стала 79-річна жінка. Її смерть наступила в інфекційній лікарні Москви.

Відповідну інформацію надали в Оперативному штабі з моніторингу ситуації з Covid-19.

Також зазначається, що пацієнтка окрім коронавірусу мала хронічні захворювання. А саме цукровий діабет 2 типу, атеросклероз, гіпертонічну хворобу серця, хронічну легенева гіпертензію, сечокам'яну хворобу, цереброваскулярну хворобу. 

Відомо, що пенсіонерку госпіталізували 13 березня. На наступний день вона опинилась у приватній клініці й після виявлення у неї смертоносного китайського коронавірусу вона була відправлена у Московську інфекційну лікарню №2.

До слова, кількість хворих на коронавірус у Росії наразі становить 147 осіб.

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