У Москві перший летальний випадок від коронавірусу

Аня Мартинюк 19 березня 2020, 11:58

Жертвою вірусу стала пенсіонерка. Окрім коронавірусу вона мала інші серйозні захворювання.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 березня, російські ЗМІ повідомили про перший випадок смерті від коронавірусу. Жертвою стала 79-річна жінка. Її смерть наступила в інфекційній лікарні Москви.

Відповідну інформацію надали в Оперативному штабі з моніторингу ситуації з Covid-19.

Також зазначається, що пацієнтка окрім коронавірусу мала хронічні захворювання. А саме цукровий діабет 2 типу, атеросклероз, гіпертонічну хворобу серця, хронічну легенева гіпертензію, сечокам'яну хворобу, цереброваскулярну хворобу.

Відомо, що пенсіонерку госпіталізували 13 березня. На наступний день вона опинилась у приватній клініці й після виявлення у неї смертоносного китайського коронавірусу вона була відправлена у Московську інфекційну лікарню №2.

До слова, кількість хворих на коронавірус у Росії наразі становить 147 осіб.