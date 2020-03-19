У Москві перший летальний випадок від коронавірусу

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Жертвою вірусу стала пенсіонерка. Окрім коронавірусу вона мала інші серйозні захворювання.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 березня, російські ЗМІ повідомили про перший випадок смерті від коронавірусу. Жертвою стала 79-річна жінка. Її смерть наступила в інфекційній лікарні Москви.
Відповідну інформацію надали в Оперативному штабі з моніторингу ситуації з Covid-19.
Також зазначається, що пацієнтка окрім коронавірусу мала хронічні захворювання. А саме цукровий діабет 2 типу, атеросклероз, гіпертонічну хворобу серця, хронічну легенева гіпертензію, сечокам'яну хворобу, цереброваскулярну хворобу.
Відомо, що пенсіонерку госпіталізували 13 березня. На наступний день вона опинилась у приватній клініці й після виявлення у неї смертоносного китайського коронавірусу вона була відправлена у Московську інфекційну лікарню №2.
До слова, кількість хворих на коронавірус у Росії наразі становить 147 осіб.
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