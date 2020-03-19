У Херсоні через недобросовісну сім’ю відправили на карантин групу медиків

Аня Мартинюк 19 березня 2020, 11:29

Хворі вирішили приховати факт нещодавнього перебування за кордоном. В результаті медиків, які могли б виїжджати на виклики, поменшало.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 березня, стало відомо, що у Херсоні бригаду «швидкої» довелось відправити на двотижневий карантин. Причина – медики прибули на виклик до сім’ї, члени якої мали високу температуру. Хворі вирішили приховати інформацію про те, що недавно повернулись з-за кордону.

Відповідну інформацію надав директор департаменту здоров'я Херсонської ОДА Віктор Короленко. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що виклик від цілої сім’ї поступив 18 березня.

«Громадяни приховали інформацію від диспетчера про свій нещодавній перебування за кордоном. Тому на виклик "швидка" виїхала без засобів підвищеної захисту. Результат: бригада "швидкої" буде перебувати на карантині 14 днів», - зазначив він.

Віктор Короленко закликав громадян не бути байдужими та чесно відповідати на запитання операторів екстреної швидкої допомоги.

«Достовірна інформація збереже життя тим, хто рятує життя вам», - наголосив він.

За словами чиновника, за подібні інциденти в Україні передбачене покарання. А саме до 3 років в'язниці за порушення правил і норм, встановлених для запобігання епідемічним та інших інфекційних захворювань.