Хрещення та похорон в Україні проводитимуть виключно за місцем проживання

Аня Мартинюк 19 березня 2020, 10:55

Далеко не всі українці знають, як поводити себе у період карантину. Зокрема, якщо на карантинні дати було заплановане хрещення чи раптово помер родич. Так, необхідні обряди проводитимуться виключно вдома.

Новину передає «Преса України».

Архієпископ Рівненської та Острозької ПЦУ Іларіо видав нові розпорядження, які діятимуть для храмів Рівненської області. Так, вірянам скоротять час богослужінь. Крім того, у цей період вони знаходитимуться на вулиці, а не в приміщенні церкви.

Ікони цілувати заборонено, натомість достатньо буде біля них поклонитися. Причастя передбачатиме не доторкання устами лжиці. Тим не менше, після кожного причасника лжицю протиратимуть дизенфікуючими засобами.

«Хрещення, миропомазання, соборування, похорон, молебні, акафісти будуть звершуватися по домівках», - йдеться у повідомлення.

Хворим вірянам рекомендовано залишитися вдома.