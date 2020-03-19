У Херсоні через недобросовісну сім’ю відправили на карантин групу медиків 11:29
Хрещення та похорон в Україні проводитимуть виключно за місцем проживання 10:55
В Киеве установят памятник Сталину: Зеленский развенчал миф о преступлениях вождя 09:33
У зверненні до прем'єра Дубінський порівняв Лещенка з приматом 08:47
В МОЗ представили офіційну статистику щодо випадків коронавірусу в Україні 07:34
У США зібрались відкрито відстежувати телефони задля зменшення поширення коронавірусу 11:59
Спонсори «Європейської солідарності» втратили через карантин до 80 млн грн 11:36
Парламенту необхідно прийняти рішення з приводу ЗНО – Бужанський 11:07
Студенти КПІ злили пропагандистську лекцію прихильника Порошенка Сергія Войтко 10:43
Депутат запропонував партії Порошенка пересісти на метро 09:18
Голова МОЗ закликав захистити лікарів на тлі коронавірусу 14:59
Кількість загиблих від коронавірусу в Італії перевищила 2000 осіб 13:59
...События минувших шести лет войны - тяжелейших, трагических, кровавых - заставили меня, убежденного антисталиниста, кардинально изменить свое отношение к вождю народов...
11:29: У Херсоні через недобросовісну сім’ю відправили на карантин групу медиків
10:55: Хрещення та похорон в Україні проводитимуть виключно за місцем проживання
09:33: В Киеве установят памятник Сталину: Зеленский развенчал миф о преступлениях вождя
08:47: У зверненні до прем'єра Дубінський порівняв Лещенка з приматом
07:34: В МОЗ представили офіційну статистику щодо випадків коронавірусу в Україні
11:59: У США зібрались відкрито відстежувати телефони задля зменшення поширення коронавірусу
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