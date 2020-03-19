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В Киеве установят памятник Сталину: Зеленский развенчал миф о преступлениях вождя

zmxn 19 березня 2020, 09:33
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В Киеве установят памятник Сталину: Зеленский развенчал миф о преступлениях вождя

...События минувших шести лет войны - тяжелейших, трагических, кровавых - заставили меня, убежденного антисталиниста, кардинально изменить свое отношение к вождю народов...

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