У зверненні до прем'єра Дубінський порівняв Лещенка з приматом

Аня Мартинюк 19 березня 2020, 08:47

Депутат Олександр Дубінський закликав прем'єра Дениса Шмигаля припинити повноваження Сергія Лещенка у наглядовій раді Укрзалізниці.

Новину передає «Преса України».

Представник президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський повідомив, що він звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з вимога анулювати повноваження члена наглядової ради «Укрзалізниці» Сергія Лещенко.

Про це нардеп написав на своїй сторінці у соцмережі, додавши відповідні документи.

«Аргументація - у документі. Чекаю реакції», - йдеться у повідомленні.

У зверненні до Шмигаля зазначається, що Сергій Лещенко має освіту журналіста, а його трудова діяльність не мала відношення до залізничної галузі. Так, нині ексдепутат працював заступником головного редактора «Української правди», зараз він є засновником ГО «Українська правда». Крім того, Лещенко трудиться як ФОП.

«Тобто, до складу наглядової ради як органу управління стратегічно важливого для держави і для людей підприємства, одним із завдань якого є розробка стратегії розвитку відповідної галузі, фінансового плану, спрямованого на задоволення потреб держави входить особа, яка не має ані навиків, ані досвіду досвіду роботи, ані професійних знань у відповідній галузі, що є прямим порушенням вимог, визначених законодавством України», - йдеться у документі.

Також нардеп додав цікаву фразу, що «з таким успіхом до наглядової ради державного підприємства можна було б обрати примата або коника». Так, Дубінський просить невідкладно припинити повноваження Лещенка.

Нагадаємо, раніше нардеп заявляв, що член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко має зарплату в півмільона гривень.