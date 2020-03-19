У зверненні до прем'єра Дубінський порівняв Лещенка з приматом

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Депутат Олександр Дубінський закликав прем'єра Дениса Шмигаля припинити повноваження Сергія Лещенка у наглядовій раді Укрзалізниці.
Новину передає «Преса України».
Представник президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський повідомив, що він звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з вимога анулювати повноваження члена наглядової ради «Укрзалізниці» Сергія Лещенко.
Про це нардеп написав на своїй сторінці у соцмережі, додавши відповідні документи.
«Аргументація - у документі. Чекаю реакції», - йдеться у повідомленні.
У зверненні до Шмигаля зазначається, що Сергій Лещенко має освіту журналіста, а його трудова діяльність не мала відношення до залізничної галузі. Так, нині ексдепутат працював заступником головного редактора «Української правди», зараз він є засновником ГО «Українська правда». Крім того, Лещенко трудиться як ФОП.
«Тобто, до складу наглядової ради як органу управління стратегічно важливого для держави і для людей підприємства, одним із завдань якого є розробка стратегії розвитку відповідної галузі, фінансового плану, спрямованого на задоволення потреб держави входить особа, яка не має ані навиків, ані досвіду досвіду роботи, ані професійних знань у відповідній галузі, що є прямим порушенням вимог, визначених законодавством України», - йдеться у документі.
Також нардеп додав цікаву фразу, що «з таким успіхом до наглядової ради державного підприємства можна було б обрати примата або коника». Так, Дубінський просить невідкладно припинити повноваження Лещенка.
Нагадаємо, раніше нардеп заявляв, що член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко має зарплату в півмільона гривень.
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