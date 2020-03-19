В Мілані оштрафували українку, яка торгувала масками

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Про нелегальний бізнес поліції доповів небайдужий місцевий житель. В результаті жінкою зайнялись правоохоронці.
Новину передає «Преса України».
За даними італійського видання Milano Today, на вулицях Мілану відбувався нелегальний продаж медичних масок. Своєрідну торгівлю влаштувала 53-річна громадянка України. За попередніми даними, українку викрили 15 березня.
Про те, що у Мілані на вулиці торгують масками поліції розповів небайдужий житель. За словами останнього, жінка торгувала масками біля місцевого супермаркету не один день. Як відомо, італійський уряд видав указ про необхідність залишатися вдома на тлі спалаху коронавірусу.
«Поліцейські дісталися до цього місця і відразу ж помітили 53-річну жінку, яка намагалася втекти, сховавши товар під курткою», - відзначили ЗМІ.
Однак згодом українка зізналась, що намагалася продати маски. В результаті її оштрафували за відсутність дозволу на торгівлю в громадських місцях та невиконання указу уряду залишатися вдома. Сума штрафу наразі невідома.
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