В МОЗ представили офіційну статистику щодо випадків коронавірусу в Україні

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Шістнадцять українців наразі маєть коронавірус. У МОЗ запевнили, що не варто боятися летальних наслідків. Стало відомо, чому.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Міністерства охорони здоров’я повідомили, що станом на 18 березня 22:00 в Україні зафіксовано 16 випадків COVID-19. Тобто коронавірусу.
«Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2). Отримано за сьогодні пацієнтів 51 та 103 контактні особи. За даними регіональних лабораторій протестовані за сьогодні методом ПЛР 6 зразків, всі негативні», - йдеться у повідомленні.
Також наголошується, що вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України займається дослідженням не лише зразки людей з підозрою на смертоносний вірус, а й контактних осіб. В цілому це 640 зразків.
«Більшість людей, що хворіють на новий коронавірус, переносять його, як звичайний ГРВІ. Власне, ця хвороба і є ГРВІ, але викликана невідомим раніше збудником», - нагадали в МОЗ.
У прес-службі МОЗ також запевнили, що для 96,6% хворих на коронавірус недуга не матиме летальних наслідків.
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