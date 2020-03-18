Коронавірус завадив виробництву Tesla

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Карантин завадив заводу Tesla продовжити виробництво електрокарів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 березня, стало відомо, що основний завод Tesla Inc. не може продовжувати нормально функціонувати на тлі пандемії коронавірусу. За даними американських ЗМІ, причина такого ходу подій – карантин в районі затоки Сан-Франциско.
Мова йде про завод Tesla у Фремонті, округ Аламеда, на якому працює понад 10 000 робітників і зафіксовано річне виробництво близько 415 000 електромобілів станом на кінець грудня.
Аламеда - один з принаймні дев'яти округів, охоплених карантином, який обмежує діяльність, подорожі та справи. Людям радять залишатися вдома й покидати будинки виключно в екстренних ситуаціях.
До слова, ціна акцій Tesla знизилася на 5,1% у вівторок, 17 березня.
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